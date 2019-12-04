В Ростове снимается сериал с Людмилой Артемьевой и Даниилом Страховым в главных ролях

СЕГОДНЯ 20:40 2019-12-04T20:40:11+03:00

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В центре Ростова начались съемки сериала со знаменитыми актерами.

Съемочный процесс стартовал на пересечении проспекта Чехова и улицы Большой Садовой. Сериал будет называться «Капкан для монстров», в картине примут участие звезда «Сватов» Людмила Артемьева и Даниил Страхов, известный своими ролями в сериалах «Бедная Настя», «Дети Арбата» и другим.

О начале съемок сообщил режиссер проекта Артем Мазунов в своем аккаунте Instagram. Но ростовчан привлекли приметные кинокамеры и работа съемочной группы. На перекрестке также стояли внушительные автомобили с кинооборудованием и фургончики актеров.

В планах выпустить сериал на экраны в 2020 году. Подробности сюжета пока держатся в тайне.

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Для съемок в Ростове Марьянов тренировался на своей девушке.

На этот раз Марьянов превратился в морского пехотинца, который первую половину сериала молчит, а вторую - «мочит» всех подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU