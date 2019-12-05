2019-12-05T11:06:19+03:00
Общество

Коммунальная авария в Новочеркасске: без воды остались жители трех микрорайонов

ЧП произошло в ночь на 5 декабря
Ольга ГОПАЛО
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Без воды остались жители трех микрорайонов города.Без воды остались жители трех микрорайонов города.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В ночь на четверг, 5 декабря, в городе Новочеркасске Ростовской области произошла коммунальная авария. В результате, без воды остались жители трех микрорайонов города. Как рассказали в мэрии столицы донского казачества, речь идет о Молодежном, Соцгородке и Октябрьском.

Известно, что прорыв водопроводной трубы случился на территории Новочеркасского индустриального парка - это бывший завод синтетических продуктов, что по улице Харьковское шоссе.

Сейчас в аварийном режиме работают диспетчерские службы. А ход работ контролирует лично исполняющая обязанности главы администрации Лариса Конюшинская.

- Водоснабжение возобновится по мере выполнения ремонтных работ, - добавили чиновники.

Напомним, история с инфекционной больницей Новочеркасска, из которой разом ушли "по собственному" все врачи, а само медучреждение перестало принимать пациентов, получила продолжение. Столицу донского казачества посетил глава региона. Он пообщался с медиками и лично осмотрел состояние здания больницы. (подробности)

АЛЛО!

О каким телефонам звонить жителям

В случае ЧП и возникающих вопросов, набирайте 112 или номер в Новочеркасске 24-45-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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