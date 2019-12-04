В инфекционной больнице Новочеркасска, из которой разом уволились все врачи, готов работать даже медик из Уфы

История с инфекционной больницей Новочеркасска, из которой разом ушли "по собственному" все врачи, а само медучреждение перестало принимать пациентов, получила продолжение. Столицу донского казачества посетил глава региона. Он пообщался с медиками и лично осмотрел состояние здания больницы. Василий Голубев оценил сложившуюся в инфекционной больнице ситуацию с увольнением всех врачей как «элементарную невнимательность к проблемам людей, наглядный факт неразворотливости местных властей».

«НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО НЕ ПО СИЛАМ»

Так начальник горздрава Татьяна Гудкова объяснила губернатору свое видение ситуации:

- Два врача - женщины, возраста 70 лет и более уволились, - рассказала она. - Им ночное дежурство уже не по силам, встал вопрос о невозможности оказания медицинской помощи населению в данной больнице, в связи с отсутствием врачебного персонала.

Именно поэтому сейчас пациентов с подозрениями на инфекционные заболевания пока направляют в ближайшие города. Правда, за прошедшую неделю таких было не много - всего два. Оба сейчас в Аксайской ЦРБ. А вот дети с вирусными инфекциями в настоящее время на лечении в детской городской больнице Новочеркасска.

В инфекционной больнице в Новочеркасске разом уволились все врачи. Фото: официальный сайт гордумы Новочеркасска.

«ДВОЕ ВРАЧЕЙ ГОТОВЫ ВЕРНУТЬСЯ»

Сейчас чиновники активно ищут возможности, чтобы решить вопросы с кадрами.

- Уже проведены переговоры с врачами, ранее работавшими в данной больнице, - продолжила собеседница. - Двое врачей готовы вернуться при определенных условиях. А еще из Уфы согласилась переехать в Новочеркасск врач-инфекционист и гастроэнтеролог, но только на условии - предоставление служебного жилья и единовременная выплата в миллион рублей.

Также врач местной детской больницы сейчас проходит курсы переподготовки на инфекциониста. А горздрав ведет переговоры с уволившимися врачами о возможности продолжения работы. Кроме того, к работе готовы приступить и интерны второго года, обучающиеся в медуниверситете в ординатуре. Правда, последние могут работать пока только в присутствии врачей.

«РЕШИТЬ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ»

Кроме этого решается вопрос о работе в ночное дежурство специалистов Ростовской Центральной городской больницы имени Семашко по совместительству. Максимум усилий, чтобы нормализовать ситуацию, прилагает и региональный минздрав.

- Одна из основных проблем - работа больницы в круглосуточном режиме и оказание помощи пациентам в ночное время. Вахтовый метод работы врачей из Ростова-на-Дону позволит решить данный вопрос в течении двух месяцев, - отметил и.о. министра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко.

Однако Василия Голубева данный срок не устроил и он потребовал уже к будущей неделе предоставить перечень предложений по решению данной задачи и сроком решения – две недели.

- 20 декабря ситуация должна быть нормализована, а больница должна возобновить функционирование до Нового года, - подчеркнул губернатор.

Так что шансы, что инфекционная больница уже к концу года сможет вновь открыть свои двери для пациентов все же есть.

С медиками встретился глава региона. Фото: официальный сайт администрации г. Новочеркасска.

К слову, в тот же день заявление об увольнении по собственному желанию написала заместитель главы администрации Елена Табаровец. Она курировала социальную сферу, в том числе здравоохранение.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

«Предоставление служебного жилья и выплата в миллион»

- Специализированная инфекционная больница города. Новочеркасска рассчитана на 50 коек круглосуточного пребывания, в том числе 30 коек для детей и 20 коек для взрослых, - рассказали в Министерстве здравоохранения РО. - В структуре больницы находится городская бактериологическая лаборатория. Штатным расписанием установлены две ставки заведующих отделениями и пять ставок врачей-инфекционистов. До 25 ноября данные ставки были заняты тремя врачами инфекционистами, половину ставки врача-инфекциониста находилась на внутреннем совместительстве у главного врача. В настоящее время два врача 72 и 66 лет написали заявления об увольнении по собственному желанию, а один врач в находится на листе нетрудоспособности и увольняется после завершения лечения. Таким образом, в настоящее время в стационаре не обеспечен график круглосуточного дежурства врачей-инфекционистов.

ДОСЛОВНО

«Правительство области профинансирует строительство больничного комплекса»

Губернатор РО Василий Голубев:

- Администрация города занимается проектированием большого медицинского комплекса. Проект должен быть готов к концу 2020 года. Это комплекс на 900 коек, где будут представлены все направления медуслуг. В случае выхода проекта из экспертизы к концу следующего года правительство области профинансирует строительство больничного комплекса в Новочеркасске.