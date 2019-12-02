Причину увольнения всех врачей из инфекционной больницы назвали в Новочеркасске

В Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов. Работа стационара приостановлена с 28 ноября. Как рассказали в мэрии города, все работавшие там врачи уволились. При этом средний медперсонал находится на своих рабочих местах, но новых пациентов больница уже не принимает.

БОЛЬНИЦА ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

По словам местных чиновников, в стационаре работали в общей сложности три врача. Заведующий отделением - он же врач-инфекционист, пока находится на больничном, но уже написал заявление об увольнении по выходу из него. Кроме того, по собственному желанию уволились еще два доктора — оба старше 70 лет. Заявление они написали в ноябре.

По словам местных депутатов, одной из предполагаемых причин увольнения - удручающее состояние больницы. При том, что вопрос текущего ремонта - на контроле народных избранников. В этом году уже выделен миллион рублей на ремонт в детском инфекционном отделении, душевых комнатах и санузлах, замену сантехнического оборудования, а также систем водоснабжения и отопления в этом помещении. В будущем планируется продолжить ремонт помещений больницы. В планах выделить на это из бюджета 1,5 миллиона рублей.

- Предполагается, что объем работ 2020 года включит в себя, в том числе, ремонт отдельно стоящего здания, которое можно будет использовать пока в других помещениях идет ремонт, также планируется провести ремонт электропроводки, кровли, других помещений, системы водоотведения, - говорится в официальном сообщении новочеркасской гордумы. - Таким образом, здание планируется привести в нормальное состояние, чтобы оно функционировало до полного переселения инфекционки в новую современную больницу скорой медицинской помощи.

Ее кстати, планируют построить в микрорайоне Восточный.

Фото: официальный сайт годумы Новочеркасска.

НУЖНО ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Кроме того, депутаты решили встретится с врачами, которые покинули инфекционную больницу, чтобы узнать, что именно стало причиной их увольнения – и уже исходя из этого решать, кто виноват и что делать. К слову, привлечь молодые кадры народные избранники вместе с горздравом планировали обновленными мерами поддержки, в том числе с предоставлением для молодых врачей дефицитных специальностей, служебного жилья и увеличенных «подъемных» до миллиона рублей. По их мнению, такие меры помогут укомплектовать городские медучреждения. Но сейчас придется найти решения, как не потерять тех врачей, которые есть.

В свое время о кадровом дефиците в сфере донской медицины говорила и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- У нас сегодня, к сожалению, остается остродефицитной профессия участкового терапевта. Сегодня не укомплектованы специальности врачей-реаниматологов, психиатров и фтизиатров. Молодежь не очень хочет идти туда работать, - рассказала Татьяна Юрьевна на одной из встреч. - Я точно знаю, что возврата к распределению не будет. Но привлечь можно только пропагандируя престиж профессии, достойно оценивая работу, давая какие-то определенные гранты для решения сложных задач. И, конечно, очень важен соцпакет, который должен быть у врача. Если органы местного самоуправления этого не поймут, то у нас дефицит врачей был, есть и, к сожалению, будет.

Однако без медицинской помощи жители Новочеркасска не останутся. Пока и взрослых, и юных пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая и Ростова-на-Дону. А детей с ангиной, пневмонией и ОРВИ еще и в горбольницу Новочеркасска.

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