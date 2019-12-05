В Ростове разбойник в лыжной маске угрожал облить кассира кислотой

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-05T17:52:44+03:00

После этого забрал 110 тысяч рублей

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В донской столице, второго декабря, около 11 часов утра на офис микрозаймов на Малиновского произошло разбойное нападение.

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, в помещение ворвался преступник в лыжной маске. В руках он держал бутылку с жидкостью. Мужчина заявил сотруднику, что в банке – кислота, и если тот немедленно не отдаст деньги, то он выплеснет все в лицо.

Испуганный кассир тут же передал разбойнику всю наличность – 110 тысяч рублей. После этого злоумышленник убежал.

Как отметил источник в правоохранительных органах региона, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». С места происшествия изъяли лыжную маску, которую преступник обронил по дороге, крышку от банки и частички грунта.

Также на территории района вводился план «Квадрат», но подозреваемого пока так и не задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU