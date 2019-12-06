Из-за частых выдуваний воды Дон обмелел, а Азовское море осолонело
Частые выдувания воды и обмеление Дона привело к тому, что Азовское море перестало получать необходимое количество пресной воды и осолонело. Соответственно, теперь из него могут исчезнуть несколько видов рыб.
Осолонение произошло за счет вод Черного моря. Первые кандидаты на исчезновение – это судак и тарань. О сложившейся ситуации рассказал начальник центра рыбохозяйственной экологии Азово-Черноморского филиала ВНИРО Тимофей Барабашин.
- Для традиционных видов, таких как тарань и судак, море становится слишком соленым. В море уже сокращается численность судака, он закрыт к промыслу. Промысел тарани также уменьшается, - отметил Тимофей Барабашин. По его мнению, такая же участь ожидает и бычков.
Эксперт рассказал, что в настоящее время в море становится больше черноморских видов рыб, например, барабули и ставриды. По мнению Барабашина, осолонение Азовского моря приводит к перестройке экосистемы и смене промысловых видов рыб.
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ИСТОЧНИК KP.RU