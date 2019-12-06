2019-12-06T08:16:21+03:00
Общество

Из-за частых выдуваний воды Дон обмелел, а Азовское море осолонело

Из промысла уже изъят судак и на очереди тарань
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Выдувание воды из Дона повлекло за собой неприятные последствия. Фото: ГУ МЧС по Ростовской областиВыдувание воды из Дона повлекло за собой неприятные последствия. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Изменить размер текста:

Частые выдувания воды и обмеление Дона привело к тому, что Азовское море перестало получать необходимое количество пресной воды и осолонело. Соответственно, теперь из него могут исчезнуть несколько видов рыб.

Осолонение произошло за счет вод Черного моря. Первые кандидаты на исчезновение – это судак и тарань. О сложившейся ситуации рассказал начальник центра рыбохозяйственной экологии Азово-Черноморского филиала ВНИРО Тимофей Барабашин.

- Для традиционных видов, таких как тарань и судак, море становится слишком соленым. В море уже сокращается численность судака, он закрыт к промыслу. Промысел тарани также уменьшается, - отметил Тимофей Барабашин. По его мнению, такая же участь ожидает и бычков.

Эксперт рассказал, что в настоящее время в море становится больше черноморских видов рыб, например, барабули и ставриды. По мнению Барабашина, осолонение Азовского моря приводит к перестройке экосистемы и смене промысловых видов рыб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за ветра начались перебои с водой в Таганроге.

Ростов также может ощутить на себе влияние стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель ростовской маршрутки подверг пассажиров опасности и совершил обгон по встречке
В донском регионе местный житель в пылу ссоры насмерть забил приятеля камнем
Грозные собаки в Ростове вторую неделю пугают прохожих
В Ростове в час пик посреди проезжей части из-за ДТП перевернулся автомобиль
По техническим причинам в Ростове сел самолет из Санкт-Петербурга
Ростовчанка Мария Лиман одарила подписчиков снимком обнаженной груди
В Батайске поймали педофила преклонных лет
«Беременность 27 недель»: в Ростовской области 13-летнюю школьницу соблазнил взрослый мужчина
В Ростове-на-Дону экс-депутата Госудумы приговорили к трем годам колонии за долги почти в полмилларда рублей
Новое авиасообщение с Прагой откроется в Ростове после Нового года
В Ростове разбойник в лыжной маске угрожал облить кассира кислотой
В Ростове-на-Дону дерево пробило крышу школы
«Прям огнем пожарским веет»: модель Playboy Мария Лиман поделилась с поклонниками своим телом
Сердцу не прикажешь: в Ростовской области угонщик бросил свое авто ради чужой «семерки»
В ДГТУ пройдет День открытых дверей
«Везет же людям!»: Виктория Лопырева впервые показала фотографии со свадьбы с Игорем Булатовым
«Великолепная красота»: Известная пловчиха Юлия Ефимова решила согреть поклонников горячим фото