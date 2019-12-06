2019-12-06T09:44:50+03:00
Общество

Водитель ростовской маршрутки подверг пассажиров опасности и совершил обгон по встречке

Пробка образовалась даже на встречной полосе
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовская маршрутка грубо нарушила ПДД, Фото: соцсетиРостовская маршрутка грубо нарушила ПДД, Фото: соцсети
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В Ростове водитель маршрутки совершил грубое нарушение ПДД.

Мужчина, находящийся за рулем маршрутного такси № 21 решил не дожидаться момента, когда пробка потихоньку рассосется и обогнул ее по встречной полосе на улице Вавилова.

Но, как говорится, дурной пример заразителен – за ним последовали и другие спешащие водители. В результате этого пробка образовалась и на полосе встречного движения.

Сложившуюся ситуацию сфотографировали местные жители. Снимки были выложены в одном из ростовских пабликов соцсети. На них отчетливо видно, как автобус пытается вернуться на свою полосу.

- Интересно, чем думал водитель? Сколько еще будет продолжаться беспредел в общественном транспорте?, - написал автор поста в соцсетех.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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