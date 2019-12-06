2019-12-06T14:38:44+03:00
Происшествия

Собственную падчерицу развратил мужчина в Ростовской области

Девочке - всего 12 лет
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Расследованием дела занялись в следкоме.Расследованием дела занялись в следкоме.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Новошахтинске полицейские поймали педофила. Как выяснили правоохранители, местный житель решил развратить свою падчерицу.

Шокирующий случай произошел 1 декабря в частном доме, расположенном на улице Багратиона. Не найдя себе развлечений в скучный зимний вечер, 20-летний мужчина стал настойчиво приставать к беззащитной 12-летней девочке.

Испуганный ребенок не смог оказать сопротивления взрослому дяде и тот беспрепятственно совершил развратные действия сексуального характера.

Деяние не осталось безнаказанным. Злоумышленника задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Расследование проводит следственный отдел по городу Новошахтинску Следственного Управления Следственного Комитета России по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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