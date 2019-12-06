2019-12-06T18:00:20+03:00
Общество

Сыну Оксаны Воеводиной угрожают расправой из-за алиментов экс-короля Малайзии

Уроженку Ростовской области запугала жена сотрудника российского МИДа
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Брак Оксаны Воеводиной с королем Малайзии продлился совсем недолго. Фото: Оксана Воеводина в InstagramБрак Оксаны Воеводиной с королем Малайзии продлился совсем недолго. Фото: Оксана Воеводина в Instagram
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«Мисс Москве» 2015 года Оксане Воеводиной поступила угроза, касающаяся безопасности ее сына, рожденного от экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Как сообщает Baza, месяц назад уроженку Ростовской области настойчиво попросила о встрече незнакомая ей женщина. Воеводина заподозрила что-то неладное, поэтому предусмотрительно отправила на свидание вместо себя свою подругу. Та ей впоследствии подробно передала суть состоявшейся беседы.

Таинственная женщина попросила бывшую супругу короля Малайзии забрать ранее поданное заявление об алиментах. В ином случае, сыну Воеводиной не поздоровится, однозначно заявила решительно настроенная «переговорщица».

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Испугавшись за безопасность ребенка, Оксана написала заявление в полицию и экстренно покинула город.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, таинственной незнакомкой оказалась Елена Малькова — жена старшего советника МИДа.

Сейчас полиция проверяет информацию об угрозах сыну Воеводиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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