Сыну Оксаны Воеводиной угрожают расправой из-за алиментов экс-короля Малайзии
«Мисс Москве» 2015 года Оксане Воеводиной поступила угроза, касающаяся безопасности ее сына, рожденного от экс-короля Малайзии Мухаммада V.
Как сообщает Baza, месяц назад уроженку Ростовской области настойчиво попросила о встрече незнакомая ей женщина. Воеводина заподозрила что-то неладное, поэтому предусмотрительно отправила на свидание вместо себя свою подругу. Та ей впоследствии подробно передала суть состоявшейся беседы.
Таинственная женщина попросила бывшую супругу короля Малайзии забрать ранее поданное заявление об алиментах. В ином случае, сыну Воеводиной не поздоровится, однозначно заявила решительно настроенная «переговорщица».
Испугавшись за безопасность ребенка, Оксана написала заявление в полицию и экстренно покинула город.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, таинственной незнакомкой оказалась Елена Малькова — жена старшего советника МИДа.
Сейчас полиция проверяет информацию об угрозах сыну Воеводиной.
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