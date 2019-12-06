Заведующая ростовского спортцентра наняла на работу шесть «мертвых душ» и оказалась под стражей

СЕГОДНЯ 18:41 2019-12-06T18:41:58+03:00

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Заведующую ростовского «Центра физической культуры и спорта» подозревают в крупном мошенничестве.

55-летнюю женщину задержали сегодня, 6 декабря. Напомним, что ее муниципальное учреждение находится на улице Борисоглебской в доме №18.

- Женщина фиктивно оформила шесть человек на различные должности. После этого она отдала документы в банк для выписки зарплат. Подозреваемая забрала банковские карты, снимала с них деньги и тратила их. Для подтверждения работы людей она проставляла в табеля учета рабочего времени поддельные подписи. Сумма ущерба — более двух миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU