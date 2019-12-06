2019-12-06T19:06:39+03:00
Происшествия

Ростовский железнодорожник «подарил» недобросовестному подрядчику полтора миллиарда рублей

Бизнесмен не только сам подписал акты, но и заставил подчиненных
Иван ТИМОФЕЕВ
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Теперь железнодорожнику грозит тюремный срокТеперь железнодорожнику грозит тюремный срокФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове одного из сотрудников РЖД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По вышеуказанному делу подозревается первый заместитель начальника Ростовской группы заказчика по строительству для железнодорожного транспорта.

- С февраля по декабрь 2018 года подозреваемый контролировал реконструкцию участка имени Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская. Зная, что подрядчик не восстановил автомобильные дороги по договору, он всё равно подписал акты. Кроме того, мужчина поручил и подчиненным подписать документы, тем самым принял у подрядчика невыполненную работу и перечислил ему 1,5 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Подозреваемого задержали по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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