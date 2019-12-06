Телефоны, аксессуары и наркотики попытались передать в донские колонии
В донские колонии попытались передать «с воли» запрещенные предметы.
В ходе следствия выяснилось, что на территорию ИК-2 сегодня, 6 декабря, неизвестный посетитель перебросил несколько свертков. Их заметили сотрудники исправительного учреждения, когда свертки были распакованы, в них обнаружились 20 телефонов. Правоохранителям пока не удалось выяснить, кто именно подкинул запрещенную продукцию.
Сегодня же к забору ИК-14 города Новочеркасска пришел 17-летний парень из хутора Верхний Соленый. Он попался прямо на месте преступления, когда хотел перебросить «запрещенку». При досмотре у него обнаружили два телефона, два зарядных устройства, четыре гарнитуры, сим-карты, игральные карты и 478 капсул лекарственного препарата психотропного действия.
- Протокол о нарушении будет направлен в мировой суд. Описание изъятых телефонов будут направлены в органы полиции для проверки причастности к другим преступлениям, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU