Коллекцию монет похитил рецидивист у своего знакомого в Ростовской области

СЕГОДНЯ 21:21 2019-12-06T21:21:02+03:00

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В Новочеркасске задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В местный отдел полиции обратился мужчина, который сообщил о краже денег из его съемной квартиры. Правоохранители бросили все силы на поиски злоумышленника и им удалось его задержать.

В ходе следствия выяснилось, что в жилище потерпевшего пробрался 45-летний мужчина, ранее судимый за убийство и неуплату алиментов. Фигурант был знаком с потерпевшим, так как сожительствовал с владелицей квартиры. Он нередко бывал в гостях у квартиросъемщика. В один из таких безобидных визитов злоумышленник воспользовался тем, что мужчина вышел из комнаты и унес пакеты с коллекционными монетами. После этого он скрылся с места происшествия. Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей мелкими монетами. Часть похищенного имущества была изъята.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU