2019-12-07T14:11:59+03:00
Общество

«Пришлю Маше Лиман бабушкин халат!»: в интернете началась акция по сбору одежды для модели Playboy из Ростова

Пользователи сети больше не могут смотреть на голую попу девушки
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Такой халат идеально подчеркнет цвет глаз Марии Лиман. Фото: instagram.com/liman_maria, rustekstil.ucoz.ruТакой халат идеально подчеркнет цвет глаз Марии Лиман. Фото: instagram.com/liman_maria, rustekstil.ucoz.ru
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Любительница красиво раздеваться и фотографироваться в почти обнаженном виде ростовчанка Мария Лиман вызвала своим очередным снимком неожиданную реакцию у подписчиков в инстаграме. Вместо того, чтобы привычно восхититься пышными округлостями модели Playboy, фолловеры не выдержали и предложили в комментариях под горячим постом скинуться предметами одежды, чтобы прикрыть голую девушку.

- Мария, может тебе одежду подарить? А то всегда голая, - написал томной брюнетке пользователь dengerous777.

- Я не против, - моментально откликнулась Мария Лиман.

Подписчики не выдержали и предложили одеть модель. Фото: instagram.com/liman_maria

Подписчики не выдержали и предложили одеть модель. Фото: instagram.com/liman_maria

Подписчики живо принялись обсуждать, в какие же именно наряды можно облачить свою любимицу. Среди предложенных вариантов сразу выделился «бабушкин халат», предложенный автором вопроса. А что, одежда действительно удобная и практичная.

Помимо халата фолловеры также сочли необходимым отправить тулуп и стринги. И если с теплой верхней одеждой все более или менее понятно – на улице не май месяц, согреваться как-то надо – то различных трусиков у Марии Лиман, как можно судить по фотографиям в ее профиле, великое множество.

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Поклонники русскоязычной звезды Playboy Марии Лиман, похоже, сильно соскучились по свой любимице. Несколько месяцев страница в Инстаграм красавицы-брюнетки была заблокирована хакерами. В итоге, пока ее восстанавливали, больше полумиллиона поклонников томились в ожидании. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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