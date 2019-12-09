2019-12-09T21:45:05+03:00
Общество

Тестовое оповещение о ЧС включат в Ростове 19 декабря

Сирены будут звучать в городе с 11 до 12 часов дня
Иван ТИМОФЕЕВ
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Системы оповещения проверят в донской столицеСистемы оповещения проверят в донской столице
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В донской столице пройдет тестовое оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.

Система включат 19 декабря. Сирены «Внимание всем!» будут звучать в городе с 11 до 12 часов дня. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Жителям донской столицы напомнили, что, услышав сирену, необходимо включить телевизор на один из телеканалов: «ДОН 24», «РБК», «Дон-ТР»; или настроить радио - на одну из программ УКВ или в FM-диапазоне. Для граждан будет озвучено учебное сообщение.

- Будьте всегда внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения, - сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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