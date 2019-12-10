В Новогоднюю ночь перед ростовчанами выступят Юлианна Караулова и диджей Грув

СЕГОДНЯ 18:35 2019-12-10T18:35:03+03:00

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С Новым годом ростовчан поздравят певица Юлианна Караулова и диджей Грув.

Выступление Карауловой начнется в одиннадцать часов вечера 31 декабря в парке имени Максима Горького. Как и всегда именно этот парк станет центральной площадкой на новогодних праздниках. Концерты и викторины здесь будут проходить с 25 по 30 декабря.

А непосредственно в новогоднюю ночь праздник начнется в 21:00. Для ростовчан и гостей города уже подготовлено театрализованное представление, главными героями которого, разумеется, станут Дед Мороз и Снегурочка. Также городские власти запланировали выступление кавер-групп, творческих коллективов города, ростовых кукол, розыгрыш подарков, флешмобы.

- В 23.00 выступит Юлия Караулова, после чего горожане послушают выступление президента и увидят фейерверк. Программа продолжится зажигательной дискотекой с участием диджея Грува, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все праздничные дни в переулке Соборном будет работать ярмарка сувениров. Во всех парках и на площадках города запланированы массовые народные гуляния, театрализованные представления, литературные вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU