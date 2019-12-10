Новый комикс с лайфхаком выпустили ростовские энергетики

СЕГОДНЯ 20:50 2019-12-10T20:50:31+03:00

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Ростовчане получат декабрьские квитанции за свет с комиксами и лайфхаком.

На счетах будет напечатан комикс с лайфхаком о том, как избавиться от новогодней суеты. Таким образом компания агитирует клиентов переходить с оффлайн платежей на электронную плату за электроэнергию.

Сюжет нового комикса разворачивается в условиях новогодней суеты. Горожанам напоминают, что нужно успеть оплатить все долги по коммунальным платежам до Нового года. Это позволит избежать незапланированных расходов на пени и штрафы и получить бонусы и подарки.

- При онлайн-оплате на сайте rostov.tns-e.ru с промо-кодом TNSWINK клиентам подарят месячную подписку на онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелеком», а с промо-кодом TNSPHILIPS можно получить 30 % скидку на покупку техники для дома, - сообщили в пресс-службе компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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ИСТОЧНИК KP.RU