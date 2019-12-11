Депутата лишили мандата из-за справки о доходах в Ростовской области

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-11T12:23:40+03:00

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Депутатского кресла лишился один из народных избранников в Ростовской области. Инцидент произошел в Неклиновском районе Дона. Там на карандаш прокурорских работников попал депутат, который не предоставил данные о своих доходах и имуществе за прошлый год. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По закону документы должны были все это время находится в Собрании депутатов Неклиновского района.

В прокуратуре посчитали, что тем самым народный избранник нарушил статью Федерального закона «О противодействии коррупции». В итоге, дальнейшую судьбу депутата рассмотрели в присутствии его коллег. Там же при прокурорских работниках было принято решение о том, что слуга народа досрочно прекращает свои полномочия и сдает мандат.

Напомним, не так давно один из депутатов гордумы предложил сити-менеджеру Ростова засудить Павла Волю. Политика оскорбило выступление комика, раскритиковавшего в недавнем выпуске Comedy Club властей донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU