2019-12-11T15:57:56+03:00
Происшествия

После жалобы отца на секс дочери завели уголовное дело

Год романтики с несовершеннолетней привел дончанина к статье
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В отношении дончанина завели делоВ отношении дончанина завели делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области, в одном из хуторов Тацинского района, 16-летняя местная жительница закрутила роман с 18-летним парнем. Отношения быстро переросли в разряд «взрослых». Школьница часто приходила к жениху домой, и они занимались интимом. Возможно, все закончилось бы свадьбой, но о молодом человеке узнал отец девочки.

Он написал заявление в полицию, после чего на юношу завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Сейчас ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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