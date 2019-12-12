2019-12-12T11:45:40+03:00
Общество

В новогоднюю ночь Большая Садовая станет пешеходной

Изменения будут действовать до утра 1 января
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане смогут встретить Новый год в парках городаРостовчане смогут встретить Новый год в парках городаФото: Евгения ГУСЕВА
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В центре донской столицы с шести часов вечера 31 декабря будет временно ограничено движение городского транспорта на Большой Садовой от проспекта Ворошиловского до проспекта Буденновского, сообщили в ростовской администрации.

В новогоднюю ночь Большая Садовая на время превратится в пешеходную зону из-за праздничных новогодних мероприятий, главные из которых намечаются в парке имени Максима Горького. Изменения продлятся до утра 1 января.

Для людей, которые решили встретить Новый год в парке Горького, организуют пункты продажи еды, напитков, а также памятных сувениров.

Напомним, в Ростовской области откроют 350 площадок на 5,5 тысяч торговых мест и проведут около 170 фестивалей и новогодних ярмарок. Средняя цена за погонный метр сосны на Дону в этом году составляет от 260 рублей в сельских территориях и около 500 рублей в городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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