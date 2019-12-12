«Опять безвкусица!»: «Цыганская» елка ростовчанки Анастасии Костенко возмутила подписчиков

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-12T18:44:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала трогательный семейный снимок в своем профиле в Instagram. Беременная Анастасия Костенко показала новогоднюю елку, которую наряжала вместе с супругом и маленькой дочерью Миланой.

kostenko.94 Я не помню, чтобы Новый год встречала без елки!

В этом году Тарасовы выбрали искусственную ель белого цвета. Дерево будто утопает в снегу, а цветные елочные игрушки и огоньки подчеркивают интерьер особняка семьи футболиста. Но вот некоторым подписчикам ростовской модели новогодняя елка звездной пары оказалась не по душе.

Некоторые дамы написали, что специфический вкус Анастасии плохо влияет на ее дочь. Для девочки важно с детства видеть много всего красивого и правильного. Недовольные подписчицы принялись критиковать выбор молодой мамы: "У Джигана и Оксаны точь в точь такая же ёлка, даже игрушки такие же)", "Опять безвкусица!", "Цыганская елка", "Зеленая елка лучше белой", "Как у всех инстаграмных горе-звезд".

kostenko.94 Чем дальше в лес, тем страшнее партизаны Подумала я, предполагая, сколько приблизительно прошло недель . Так много смущающих меня вопросов о пдр . Мне интересно, одна я не люблю этот вопрос? Когда я была беременной Милашкой, то точная дата стояла на 25/07/2018( напомню, что наша крошка родилась 10/07/2018). Признаюсь, я всю беременность предчувствовала, что 100% рожу раньше 40нед. В эту беременность все немного запутаннее( не хочу вдаваться в подробности почему, но кто сталкивался с большой разницей в сроках по узи и последних КД, тот понял ). Так что, одному Богу известно . У меня такой вопрос, как вы относитесь к BabyShower? На каком сроке проводили, как организовывали? Я что-то загорелась идеей устроить . А что, лишний и прекрасный повод увидеть родных и близких и зарядиться перед родами . Поделитесь явками и паролями, как все организовать за небольшое количество времени

Впрочем, нашлись и те, кто оценил выбор Анастсии. Некоторые пользователи пришли в выводу, что неважно как выглядит новогодняя елка, ведь главное, чтобы в семье царил мир и понимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не повезло с генами»: дочери Костенко и Тарасова досталось от злопыхателей

Поклонники ростовской модели надеются, что ребенок будет поход на маму (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU