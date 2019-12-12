«Опять безвкусица!»: «Цыганская» елка ростовчанки Анастасии Костенко возмутила подписчиков
Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала трогательный семейный снимок в своем профиле в Instagram. Беременная Анастасия Костенко показала новогоднюю елку, которую наряжала вместе с супругом и маленькой дочерью Миланой.
В этом году Тарасовы выбрали искусственную ель белого цвета. Дерево будто утопает в снегу, а цветные елочные игрушки и огоньки подчеркивают интерьер особняка семьи футболиста. Но вот некоторым подписчикам ростовской модели новогодняя елка звездной пары оказалась не по душе.
Некоторые дамы написали, что специфический вкус Анастасии плохо влияет на ее дочь. Для девочки важно с детства видеть много всего красивого и правильного. Недовольные подписчицы принялись критиковать выбор молодой мамы: "У Джигана и Оксаны точь в точь такая же ёлка, даже игрушки такие же)", "Опять безвкусица!", "Цыганская елка", "Зеленая елка лучше белой", "Как у всех инстаграмных горе-звезд".
Впрочем, нашлись и те, кто оценил выбор Анастсии. Некоторые пользователи пришли в выводу, что неважно как выглядит новогодняя елка, ведь главное, чтобы в семье царил мир и понимание.
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ИСТОЧНИК KP.RU