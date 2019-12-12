2019-12-12T19:13:31+03:00
Происшествия

«Аэрофлот» отказал пассажиру в полете из-за сломанного кресла и обманул трижды

Вместо номера койко-место и платный завтрак предложили мужчине
Иван ТИМОФЕЕВ
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Пассажира трижды обманул "Аэрофлот"Пассажира трижды обманул "Аэрофлот"Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Трижды обманутый «Аэрофлотом» мужчина не смог вылететь из Москвы в Ростов из-за сломанного кресла.

Эпопея началась в аэропорту Шереметьево. Именно оттуда мужчина должен был вылететь в донскую столицу. Рейс был назначен на половину третьего ночи. Как и положено, пассажир за три часа до вылета явился в аэропорт, но тут его огорошили тем, что его поездка отменяется. Причиной ему назвали то, что его «кресло в самолете сломалось».

Мужчине предложили подождать в гостинице до утра и улететь другим рейсом. Ему пообещали предоставить номер в отеле, но когда он приехал туда, то выяснилось, что ему дают не номер, а койко-место, как в ночлежке.

- У нас такая договоренность с «Аэрофлотом». К вам будет подселен человек. Авиакомпания оплачивает нам ночлег пассажира, а не номер отеля, - объяснили в гостинице.

Конечно же такой расклад мужчину не устроил и он из собственного кармана выложил пять с половиной тысяч рублей за отдельный номер в отеле. Утром он решил позавтракать и использовать купон на 1000 рублей, который ему предоставили в авиакомпании. Но, за еду ему тоже пришлось платить.

- За десять тысяч «Аэрофлот» обманул меня трижды, - жалуется сам пассажир, пишут региональные СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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