Гендиректора «Ростов Экспо» избили и ограбили в собственном доме
Гендиректора выставочного центра «Ростов Экспо» связали и избили грабители.
Инцидент произошел 11 декабря около шести часов вечера. Двое неизвестных мужчин вошли в дом к Светлане Кароль через незапертую дверь. Они схватили женщину, а затем связали ее и избили. После чего мужчины забрали 100 тысяч рублей и 14 ювелирных изделий. Злоумышленники скрылись с места преступления, а потерпевшая смогла сама вызвать полицию и рассказать о произошедшем.
- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, - сообщает портал «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«С ноги бейте по башке»: в Ростовской области школьницы зверски избили восьмиклассницу из многодетной семьи.
Следственный комитет начал проверку очередного ЧП с подростками-извергами [видео 18+].
ИСТОЧНИК KP.RU