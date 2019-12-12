2019-12-12T20:17:35+03:00
Происшествия

Гендиректора «Ростов Экспо» избили и ограбили в собственном доме

У женщины забрали 100 тысяч рублей и 14 ювелирных украшений
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове грабители избили гендиректора "Ростов Экспо"В Ростове грабители избили гендиректора "Ростов Экспо"Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Гендиректора выставочного центра «Ростов Экспо» связали и избили грабители.

Инцидент произошел 11 декабря около шести часов вечера. Двое неизвестных мужчин вошли в дом к Светлане Кароль через незапертую дверь. Они схватили женщину, а затем связали ее и избили. После чего мужчины забрали 100 тысяч рублей и 14 ювелирных изделий. Злоумышленники скрылись с места преступления, а потерпевшая смогла сама вызвать полицию и рассказать о произошедшем.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, - сообщает портал «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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