2019-12-13T08:01:59+03:00
Общество

«Зеленый щит» в скором времени появится вокруг Ростова-на-Дону

Контроль за ходом работ будут осуществлять общественники
Иван ТИМОФЕЕВ
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Зеленая зона проявится вокруг РостоваЗеленая зона проявится вокруг РостоваФото: Из архива "КП"
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Вокруг Ростова-на-Дону в скором времени появится лесопарковый зеленый пояс.

По решению законодательного собрания Ростовской области вблизи города собираются создать многочисленные насаждения. Известно, что в течение полугода областное правительство внесет границы зеленой зоны в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, им предстоит непростая задача - договориться с собственниками участков, попадающих в эту зону.

Когда оба эти пункта будут выполнены, начнутся работы по восстановлению и созданию новых насаждений вблизи города. По мнению областного правительства, это защитит городскую экологию и создаст своеобразный щит вокруг города.

В настоящее время сложно сказать, сколько времени уйдет на реализацию проекта. Сообщается, что для контроля за ходом работ будут привлекать общественников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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