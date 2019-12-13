«Зеленый щит» в скором времени появится вокруг Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-13T08:01:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вокруг Ростова-на-Дону в скором времени появится лесопарковый зеленый пояс.

По решению законодательного собрания Ростовской области вблизи города собираются создать многочисленные насаждения. Известно, что в течение полугода областное правительство внесет границы зеленой зоны в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, им предстоит непростая задача - договориться с собственниками участков, попадающих в эту зону.

Когда оба эти пункта будут выполнены, начнутся работы по восстановлению и созданию новых насаждений вблизи города. По мнению областного правительства, это защитит городскую экологию и создаст своеобразный щит вокруг города.

В настоящее время сложно сказать, сколько времени уйдет на реализацию проекта. Сообщается, что для контроля за ходом работ будут привлекать общественников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возле стадиона "Локомотив" в Ростове-на-Дону посадят деревья и обустроят парковку.

Спортивный объект будет полностью благоустроен.

ИСТОЧНИК KP.RU