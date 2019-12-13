2019-12-13T10:45:41+03:00
Происшествия

Резко возжелавший себя «похотливый самец» удовлетворялся в полной ростовской маршрутке

Как выразилась свидетельница произошедшего – «полировал свое жало»
Иван ТИМОФЕЕВ
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Мужчина самоудовлетворялся в транспорте. Фото: скрин с видео паблика "Ростов Главный"Мужчина самоудовлетворялся в транспорте. Фото: скрин с видео паблика "Ростов Главный"
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Не перевелись еще извращенцы в ростовских маршрутках. Одного такого резко возжелавшего себя молодого человека сняли на видео пассажиры микроавтобуса №164.

Мужчина занял одиночное сидение в маршрутке, и когда вокруг него уже собралась толпа стоячих пассажиров, он, не стесняясь, достал свое мужское достоинство и стал самоудовлетворяться. Заметившие происходящее пассажиры, конечно же, тактично промолчали, но одна из свидетельниц осмелилась снять озирающегося по сторонам извращенца на телефон.

Женщина выложила видеозапись в одном из ростовских сообществ в соцсети, чтобы страна знала своих «героев» в лицо. Под видео она написала следующее: «Сегодня ехала в 164-ой маршрутке и происходило это - похотливый самец полировал своё жало! Было дико неприятно и мерзко ехать. Надеюсь, что он будет наказан за это». Разумеется, запись не осталась без комментариев пользователей.

«Ни одного мужика не было ему по морде дать?», «Видео смешное, ситуация страшная, думаю, стоило подойти к водиле, объяснить ситуацию, чтоб высадили такого пассажира», «И все как всегда молча ехали... и тихо наблюдали», «Лицо такое грустное… Червяк, по всей видимости, не напрягся и больше не сможет», «Ну не нравится, отвернись и не смотри. В чем проблема-то?» «Я его частенько вижу в этой маршрутке», - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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