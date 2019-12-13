2019-12-13T10:53:55+03:00
Происшествия

В Батайске столкнулись «Мерсес» и «Лада»

В больницу попал водитель отечественной легковушки
ГОШЕВ Игорь
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В больницу попал водитель отечественной легковушки. Фото: ГУ МВД России по РО.В больницу попал водитель отечественной легковушки. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В четверг, 12 декабря, в городе Батайске произошла авария, в которой пострадал один из водителей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, дорожное происшествие случилось на улице Клары Цеткин около девяти часов вечера.

По предварительным данным, 38-летний водитель на иномарке «Мерседес Бенц» на перекрестке не уступил дорогу легковушке «Лада Ларгус». В результате отечественный автомобиль перевернулся и упал в водосточную канаву. Известно, что травмы получил 33-летний водитель. На автомобиле скорой помощи его доставили в ближайшую больницу.

В ведомстве добавили, что по факту происшествия в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будут известны все обстоятельства произошедшего.

Напомним, резко возжелавший себя «похотливый самец» удовлетворялся в полной ростовской маршрутке. Как выразилась свидетельница произошедшего – «полировал свое жало».

ИСТОЧНИК KP.RU

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