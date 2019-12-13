2019-12-13T10:52:51+03:00
Общество

Новогодняя ярмарка в Ростове-на-Дону: где работает и когда

Выясняем, когда будет открыта в Ростове-на-Дону главная новогодняя ярмарка в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, когда будет открыта в Ростове-на-Дону главная новогодняя ярмарка в Ростове-на-ДонуВыясняем, когда будет открыта в Ростове-на-Дону главная новогодняя ярмарка в Ростове-на-ДонуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новогодняя ярмарка в Ростове-на-Дону: где работает и когда. Как рассказали в мэрии города, главная торговая площадка с новогодними сувенирами и другой праздничной атрибутикой развернется на Соборной площади уже в ближайшее воскресенье, 15 декабря. Известно, что работать она будет ровно месяц - до 15 января.

Известно, что там можно будет купить не только подарки, праздничные игрушки сувениры, но и продукцию от донских предприятий общественного питания.

Напомним, уже со следующей недели в донской столице будут проходить открытие городских елок. Они начнут свою работу с 20 декабря в каждом районе города и будут идти неделю. А вот открытие главной городской красавицы южной столицы запланировано на 27 число. По этому поводу обещают устроить настоящий праздник с зимними волшебниками, хороводами и хлопушками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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