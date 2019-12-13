Обвиняемому в ростовском СИЗО попытались передать сотовые телефоны
В ростовское СИЗО попытались передать посылку с запрещенными предметами.
Инцидент произошел 12 декабря в СИЗО-5 на улице Тоннельная, 4. По предварительным данным родственники одного из обвиняемых принесли посылку. На пропускном пункте был проведен досмотр, при котором обнаружились два шариковых дезодоранта, а внутри них лежали мобильные телефоны. Сотрудники ГУФСИН изъяли все содержимое.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU