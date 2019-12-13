В Новочеркасске молодой водитель сбил школьника на проезжей части

СЕГОДНЯ 21:52 2019-12-13T21:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области водитель на иномарке сбил школьника.

Инцидент произошел в Новочеркасске сегодня, 13 декабря, вечером на улице Клещева. Водитель иномарки Kia Cerato не заметил переходящего дорогу 8-летнего мальчика.

- Мальчик переходил перекресток не по переходу, в результате чего угодил под колеса иномарки, за рулем которой находился 23-летний парень, - сообщает портал «Регион Online» со ссылкой на пропаганду ГИБДД Ростовской области.

В результате аварии ребенок получил незначительные травмы, его госпитализировали врачи приехавшей скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области тепловоз насмерть сбил школьника.

Мальчик решил перебежать железнодорожные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU