В Новочеркасске молодой водитель сбил школьника на проезжей части
В Ростовской области водитель на иномарке сбил школьника.
Инцидент произошел в Новочеркасске сегодня, 13 декабря, вечером на улице Клещева. Водитель иномарки Kia Cerato не заметил переходящего дорогу 8-летнего мальчика.
- Мальчик переходил перекресток не по переходу, в результате чего угодил под колеса иномарки, за рулем которой находился 23-летний парень, - сообщает портал «Регион Online» со ссылкой на пропаганду ГИБДД Ростовской области.
В результате аварии ребенок получил незначительные травмы, его госпитализировали врачи приехавшей скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU