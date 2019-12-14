Тухлыми яйцами едва не отравился ростовчанин при попытке сделать яичницу

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-14T11:08:18+03:00

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Неудачная покупка в супермаркете чуть не привела к отравлению местного жителя.

Молодой человек захотел на ужин яичницу, но необходимых ингредиентов дома не оказалось и он отправился в супермаркет на улице Станиславского. Покупатель сильно обрадовался, что необходимые ему яйца шли по акции с 30% скидкой. Мужчина купил упаковку и пришел домой.

Но когда он начал приготовление желанного блюда, ему в нос ударил едкий и отвратительный запах гнили. Он стал разбивать яйца одно за другим, но все они внутри оказались с черным налетом плесени. Так вся упаковка оказалась уничтожена, а ростовчанин остался без любимой яичницы на ужин.

В гневе он сфотографировал скорлупки яиц и выложил снимок в соцсети с подписью: «Хотели поужинать акционной яичницей. Яйца в унитазе… Респект супермаркету на Станиславского!» Пользователи тут же прокомментировали полный ярости пост.

«А зачем в унитаз? Все в магазин! Даже если и акционное, это не дает права продавать испорченные продукты!!!», «Это яйца Дор Блю», «А теперь резонный вопрос сложно 20 рублей доплатить, за норм яйца?», «Как вообще можно купить то, у чего завтра срок годности того», - написали ростовчане свое мнение.

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ИСТОЧНИК KP.RU