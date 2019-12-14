Ростовчанка Виктория Лопырева показала яркие отрывки их с мужем медового месяца
Ростовская модель Виктория Лопырева рассказала подписчикам о своем медовом месяце с Игорем Булатовым.
Новоиспеченные супруги оставили первенца Марка Лео бабушке Виктории а сами прилетели на Мальдивы, после чего их на лодке довезли до острова. Дом, в котором живет пара, состоит из двух больших комнат.
- Также есть красивая зона душевых, терраса на крыше для медитаций. Остров небольшой, что дает полное ощущение приватности, - написала об удобствах ростовчанка.
Девушка поведала подписчика, что на территории есть несколько ресторанов и SPA на воде. Виктория сказала, что намерена попробовать все. Пользователи в комментариях пожелали ей хорошего отдыха.
- Райский уголок, очень стильный интерьер, чудная природа. Появилось желание посетить Мальдивы, - написала одна из позавидовавших белой завистью подписчиц Виктории.
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Ростовчанка говорит, что очень горда новым титулом.
ИСТОЧНИК KP.RU