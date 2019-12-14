2019-12-14T21:29:49+03:00
Общество

Ростовчанка Виктория Лопырева показала яркие отрывки их с мужем медового месяца

Пара чувствует себя в максимально приватной атмосфере
Иван ТИМОФЕЕВ
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Виктория Лопырева поделилась снимками с медового месяца. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмВиктория Лопырева поделилась снимками с медового месяца. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовская модель Виктория Лопырева рассказала подписчикам о своем медовом месяце с Игорем Булатовым.

Новоиспеченные супруги оставили первенца Марка Лео бабушке Виктории а сами прилетели на Мальдивы, после чего их на лодке довезли до острова. Дом, в котором живет пара, состоит из двух больших комнат.

- Также есть красивая зона душевых, терраса на крыше для медитаций. Остров небольшой, что дает полное ощущение приватности, - написала об удобствах ростовчанка.

Девушка поведала подписчика, что на территории есть несколько ресторанов и SPA на воде. Виктория сказала, что намерена попробовать все. Пользователи в комментариях пожелали ей хорошего отдыха.

- Райский уголок, очень стильный интерьер, чудная природа. Появилось желание посетить Мальдивы, - написала одна из позавидовавших белой завистью подписчиц Виктории.

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Теледива Виктория Лопырева стала «Медиа-персоной года».

Ростовчанка говорит, что очень горда новым титулом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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