2019-12-16T09:07:20+03:00
Общество

Водитель-обманщик заставил ростовчанку трижды оплатить проезд

Проезд в транспорте оплатила приятельница горожанки
Иван ТИМОФЕЕВ
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У женщины на руках был маленький ребенок и тяжелые сумкиУ женщины на руках был маленький ребенок и тяжелые сумкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительницу Ростова-на-Дону вынудили трижды оплатить проезд из-за неисправной системы безналичной оплаты.

В Ростове из-за неполадок с терминалом женщину заставили трижды оплатить проезд в транспорте.

Горожанка ехала по своим делам на автобусе №47. При входе она, как обычно решила оплатить проезд банковской картой. Горожанка поднесла ее к аппарату, он издал сигнал, но чек не выдал. Стоит отметить, что в это время на руках у девушки был ребенок и сумки. Из-за такой ноши она не глянула, что было написано на терминале. Затем произошло следующее - водитель выхватил карту и еще два раза поднес к терминалу. Но чек об оплате так и не пропечатался, тогда шофер потребовал оплаты наличными. Горожанка, кроме всего прочего, была еще и со своей подругой, которая и расплатилась за поездку.

Через 5 минут пришли смс-сообщения от Сбербанк-онлайн.

- Оплата прошла два раза! Подошла к нему и показала это. Получилось, заплатили на 46 рублей больше. Водитель сделал вид, что меня не понимает. Я не хотела ругаться, просто хотела доказать его ошибку, а не пассажира. На что он смотрел на меня, типа я дура. Но, по его глазам было видно, что это не первый раз происходит! - возмущается пассажирка.

Девушка абсолютно уверена, что он знал, что в терминале нет кассовой ленты, поэтому не выходили чеки. Позже она увидела, как водитель поставил ленту для чеков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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