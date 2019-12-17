«В Волгодонск метанулся пулей»: Сергей Шнуров посвятил донским сварщикам проникновенное стихотворение

СЕГОДНЯ 18:35 2019-12-17T18:55:45+03:00

Сергей Шнуров выбрал в качестве лирического героя своего стихотворения рабочего «Атоммаша». Фото: instagram.com/shnurovs

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Лидер группировки «Ленинград», посетивший 17 декабря завод «Атоммаш» в Ростовской области, и сломавший негативный стереотип о якобы беспробудно пьющих сварщиках, написал в своем аккаунте Instagram стихи, посвященные встрече популярной звезды шоу-бизнеса и провинциального работяги.

- Чтобы трезвого увидеть сварщика, в Волгодонск я метанулся пулей, - сообщил о причинах своего визита артист.

Лирическим героем поэтического опуса певца стал некий «Коля». Точно неизвестно, то ли это реальный сотрудник «Атоммаша», то ли собирательный образ, составленный на основе нескольких встреч Шнурова в Волгодонске.

shnurovs Сергею Шнурову провели экскурсию по предприятию.

Музыкант пишет, что «Коля» предстал перед ним в маске, из-за чего звездный гость сначала подумал, что хитрый парень хочет скрыть запах алкоголя. Но нет, «оказалось, сказки» - персонаж стихотворения был трезв, как стеклышко.

Из последовавшее далее беседы с бодрым сварщиком Сергей с удивлением узнал, что зарплаты на «Атоммаше» приличные, да и народ работает душевный.

- Настроение раскрылось вдруг у Коли, побалакали, короче, по душам, - написал вожак «Лениграда» в соцсети.

По словам Коли, идеальным средством от пагубной привязанности к алкоголю стал интенсивный труд, который, собственно, и практикует новый друг Шнура.

- Чтоб не пить, мы беспробудно пашем. Хорошо, хоть ты сюда приехал. Да, спасибо, в общем, «Атоммашу», - признается герой произведения музыканту.

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ИСТОЧНИК KP.RU