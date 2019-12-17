2019-12-17T17:48:16+03:00
Общество

«Сварщики - не забулдыги!»:Сергей Шнуров провел день на «Атоммаше» в Волгодонске

Там ему сделали музыкальный подарок
Мария ШАБАНОВА
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Сергей Шнуров раздал автографы сотрудникам предприятияСергей Шнуров раздал автографы сотрудникам предприятияФото: Мария ШАБАНОВА
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Сегодня, 17 декабря, Сергей Шнуров приехал в Волгодонск Ростовской области и провел день на «Атоммаше».

Певец осмотрел завод и пообщался с сотрудниками. Кстати, работники сделали певцу подарок. Шнурову вручили гитару, которую изготовили сотрудники предприятия. Известно, что певец давно коллекционирует эти музыкальные инструменты.

Певец провел день на "Аттомаше" Фото: Мария ШАБАНОВА

Певец провел день на "Аттомаше"Фото: Мария ШАБАНОВА

Артист раздал автографы работникам завода, а потом попробовал свои силы в сварке. Для этого он надел спецкостюм и перчатки.

После эксперимента Сергей Шнуров признался, что был неправ.

- Работники - сварщики - не забулдыги, их работа тяжелая, но на заводе созданы все условия для труда, - прокомментировал певец.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что на Сергея Шнурова собирались заводить уголовное дело за мат на «Ростов Арене».Слова песни не понравились одной из слушательниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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