В Ростове общественный транспорт будет работать ночью в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-17T19:01:05+03:00

В Ростове транспорт будет работать в новогоднюю ночь Фото: "КП" Архив

Транспорт будет работать до трех часов ночи

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Работу общественного транспорта в Ростове продлят в новогодние праздники.

Общественный транспорт на Новый год и Рождество будет работать даже ночью.

- В целях обеспечения качественного транспортного обслуживания населения города в новогоднюю и Рождественскую ночь работа общественного пассажирского транспорта будет продлена до 3:00, - сообщили в пресс-службе ростовского департамента транспорта.

Стоит отметить, что будет немного изменена и схема движения транспорта. Напомним, что часть центральных улиц донской столицы будут перекрыты из-за новогодних мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU