В Ростове общественный транспорт будет работать ночью в новогодние праздники
Работу общественного транспорта в Ростове продлят в новогодние праздники.
Общественный транспорт на Новый год и Рождество будет работать даже ночью.
- В целях обеспечения качественного транспортного обслуживания населения города в новогоднюю и Рождественскую ночь работа общественного пассажирского транспорта будет продлена до 3:00, - сообщили в пресс-службе ростовского департамента транспорта.
Стоит отметить, что будет немного изменена и схема движения транспорта. Напомним, что часть центральных улиц донской столицы будут перекрыты из-за новогодних мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU