2019-12-18T16:39:49+03:00
Общество

Спорт, взрыв дома и минздрав: аналитики «Яндекса» рассказали, чем интересовались ростовчане в этом году

Эксперты озвучили самые популярные запросы в поисковиках
Иван ТИМОФЕЕВ
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Аналитики «Яндекса» рассказали, чем чаще всего интересовались дончане в уходящем году. Из событийной информации топ возглавили Дельфийские игры, возбуждение уголовного дела в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и взрыв дома в Шахтах.

Далее следует арест Сидаша и концерт группы «Ленинград».

Если говорить о всей стране, то люди интересовались следующими событиям: выборы в Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, митинги и протестное голосование в Москве, катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве, ажиотаж вокруг «Зоны 51», переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск Московских центральных диаметров, дело Ивана Голунова.

Самыми интересными для россиян персонами в 2019 году стали Владимир Зеленский, Хидео Кодзима, Хоакин Феникс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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