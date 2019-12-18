Цветами российского триколора засиял кирпичный забор в Западном микрорайоне Ростова
В Ростове граффитисты украсили невзрачный забор в донской столице.
Очень красивый рисунок получился у настоящих художников. На стене во всю длину раскинулся российский флаг, а посередине граффитисты изобразили огромного бурого медведя. Картина весьма гармонично смотрится со стороны проезжей части, потому что находится слегка на возвышенности.
Прекрасное изображение сфотографировали местные жители. Снимок был выложен в одном из ростовских пабликов соцсети, где его незамедлительно прокомментировали пользователи.
«Красотища-то какая...», «Красавчик», «Скоро выйдут коммунальщики с бежевой краской», «Флаг как настоящий», - написали ростовчане.
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Акция прошла возле стадиона "Ростов-Арена".
ИСТОЧНИК KP.RU