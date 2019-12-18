Цветами российского триколора засиял кирпичный забор в Западном микрорайоне Ростова

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-18T18:30:32+03:00

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В Ростове граффитисты украсили невзрачный забор в донской столице.

Очень красивый рисунок получился у настоящих художников. На стене во всю длину раскинулся российский флаг, а посередине граффитисты изобразили огромного бурого медведя. Картина весьма гармонично смотрится со стороны проезжей части, потому что находится слегка на возвышенности.

Прекрасное изображение сфотографировали местные жители. Снимок был выложен в одном из ростовских пабликов соцсети, где его незамедлительно прокомментировали пользователи.

«Красотища-то какая...», «Красавчик», «Скоро выйдут коммунальщики с бежевой краской», «Флаг как настоящий», - написали ростовчане.

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Акция прошла возле стадиона "Ростов-Арена".

ИСТОЧНИК KP.RU