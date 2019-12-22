Сухогруз "Волго Балт-153" сошел с мели в Ростовской области
Судно перевозило зерно
Сухогруз отправился в порт "Кавказ". Фото: Водный транспорт
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В акватории Азовского района Ростовской области в районе хутора Донской сухогруз "Волго Балт-153" сошел с мели. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", ЧП произошло накануне около 12:30.
- Судно сошло с мели самостоятельно около 18:40. Никто не пострадал. Угрозы разлива нефтепродуктов не было, - сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.
Судно поплывет в порт "Кавказ", который расположен в Темрюкский район Краснодарского края. Сухогруз "Волго Балт-153" гружен пшеницей.
ИСТОЧНИК KP.RU