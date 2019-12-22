Сухогруз "Волго Балт-153" сошел с мели в Ростовской области

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-22T11:09:10+03:00

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В акватории Азовского района Ростовской области в районе хутора Донской сухогруз "Волго Балт-153" сошел с мели. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", ЧП произошло накануне около 12:30.

- Судно сошло с мели самостоятельно около 18:40. Никто не пострадал. Угрозы разлива нефтепродуктов не было, - сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.

Судно поплывет в порт "Кавказ", который расположен в Темрюкский район Краснодарского края. Сухогруз "Волго Балт-153" гружен пшеницей.

ИСТОЧНИК KP.RU