В западном микрорайоне Ростова появились «плиточные воры»

СЕГОДНЯ 21:33 2019-12-23T21:33:51+03:00

Плитка пропадает все больше и больше с каждым днем

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На «плиточных воров» пожаловались жители нового жилого комплекса на Левенцовке.

Ростовчане в соцсети пожаловались на хулиганов, которые разбирают и уносят тротуарную плитку из только что уложенных дорожек. По словам местных жителей, неизвестные воры разбирают тротуар на проспекте Солженицына, начиная от конечной остановки автобуса № 26, в сторону улицы Доватора.

Также горожане отметили, что развороченной плитке нет и двух месяцев. О своей проблеме они написали в соцсети и выложили фото изувеченных вандалами тротуаров. Из-за них местным жителям приходится снова ходить по грязи и перепрыгивать лужи.

«Кто-то дома решил выложить себе дорожки», «В смысле ходить по грязи? Там же оставили проход», «Я там каждый день прохожу на работу, и с каждым днём ее все меньше и меньше», «Это дачники воруют плитку», «Лучше бы пенсионерам раздали», - прокомментировали снимки ростовчане.

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Перед этим он закрыл номер белой бумагой.

ИСТОЧНИК KP.RU