Взобравшаяся на девятый этаж белка-руфер восхитила ростовчан своей храбростью
Белка-верхолаз крайне удивила ростовчан своей храбростью.
Рыжая красавица забралась на высоту девятого этажа высотного дома на улице Вятской в Ростове. Животное рыскало в поисках пропитания. Храбрую белку запечатлели ростовчане и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети.
По словам очевидцев, рыжехвостая красавица забралась наверх по железной конструкции общего балкона у дома. Она немного походила у окна, но, не найдя ничего съестного, спустилась обратно.
Пользователей больше всего удивило то, что руфер из животного мира смог удержаться на такой высоте и, к тому же, при сильном ветре.
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Она будет жить в сквере.
ИСТОЧНИК KP.RU