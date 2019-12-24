Взобравшаяся на девятый этаж белка-руфер восхитила ростовчан своей храбростью

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-24T18:29:51+03:00

Зверек искал, чем бы поживиться на людских балконах

Изменить размер текста: A A

Белка-верхолаз крайне удивила ростовчан своей храбростью.

Рыжая красавица забралась на высоту девятого этажа высотного дома на улице Вятской в Ростове. Животное рыскало в поисках пропитания. Храбрую белку запечатлели ростовчане и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети.

По словам очевидцев, рыжехвостая красавица забралась наверх по железной конструкции общего балкона у дома. Она немного походила у окна, но, не найдя ничего съестного, спустилась обратно.

Пользователей больше всего удивило то, что руфер из животного мира смог удержаться на такой высоте и, к тому же, при сильном ветре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белка, которую спасли ростовские ветеринары, поселится у храма в Мясниковском районе.

Она будет жить в сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU