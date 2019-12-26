Донские власти выделят «Ростов Арене» 12 млн рублей в 2020 году

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-26T18:39:48+03:00

Это первые средства, которые получит объект на свое содержание от регионального правительства

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Это первые средства, которые получит объект на свое содержание от регионального правительства

Стадион «Ростов Арена», принятый 20 декабря в областную собственность, получит в наступающем году порядка 12 млн рублей от донского правительства. Об этом рассказал ТАСС первый замгубернатора области Игорь Гуськов.

- Стадион «Ростов Арена» принят 20 декабря в областную собственность. Предусмотрены средства с начала 2020 года в размере 12 млн рублей на его содержание, - приводит его слова издание.

Ранее Игорь Гуськов сообщал, что порядок финансирования спортобъекта в следующем году будет осуществлен по следующей схеме: 95% требуемых средств на содержание арены будет взято из федерального бюджета, оставшиеся 5% возьмут из областной казны.

Напомним, что положение о передаче построенных к чемпионату мира по футболу стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске в собственность регионов было подписано российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Стадион «Ростов Арена» вмещает более 43 тыс. зрителей. Во время ЧМ-2018 там были сыграны четыре матча группового этапа мундиаля и матч 1/8 финала.

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ИСТОЧНИК KP.RU