Петух прокатился по Ростову на крыше иномарки
По Ростову на крыше иномарки катался петух и удивлял местных жителей.
Разноцветного пернатого сняли на видео жители донской столицы. Домашняя птица ехала на крыше темной иномарки с иностранными номерами. Снимок был опубликован в одном из местных пабликов соцсети.
- Такого я еще не видел. Ростов удивляет, конечно, - прокомментировал происходящее в кадре автор видеоролика.
«Он по-любому привязан за лапы, ни одно животное так спокойно сидеть не будет», - предположил один из ростовчан.
Другие же горожане подумали, что водитель и вовсе не в курсе, что у него на крыше катается необычный пассажир.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В парке имени Горького в Ростове появились бараны и петухи.
В главном парке города открыли зоопарк.
ИСТОЧНИК KP.RU