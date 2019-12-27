Петух прокатился по Ростову на крыше иномарки

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-27T18:30:27+03:00

В Ростове на крыше иномарки проехался живой петух. Фото: соцсети

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По Ростову на крыше иномарки катался петух и удивлял местных жителей.

Разноцветного пернатого сняли на видео жители донской столицы. Домашняя птица ехала на крыше темной иномарки с иностранными номерами. Снимок был опубликован в одном из местных пабликов соцсети.

- Такого я еще не видел. Ростов удивляет, конечно, - прокомментировал происходящее в кадре автор видеоролика.

«Он по-любому привязан за лапы, ни одно животное так спокойно сидеть не будет», - предположил один из ростовчан.

Другие же горожане подумали, что водитель и вовсе не в курсе, что у него на крыше катается необычный пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU