2019-12-27T18:30:27+03:00
Общество

Петух прокатился по Ростову на крыше иномарки

«Он по-любому привязан за лапы»
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове на крыше иномарки проехался живой петух. Фото: соцсетиВ Ростове на крыше иномарки проехался живой петух. Фото: соцсети
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По Ростову на крыше иномарки катался петух и удивлял местных жителей.

Разноцветного пернатого сняли на видео жители донской столицы. Домашняя птица ехала на крыше темной иномарки с иностранными номерами. Снимок был опубликован в одном из местных пабликов соцсети.

- Такого я еще не видел. Ростов удивляет, конечно, - прокомментировал происходящее в кадре автор видеоролика.

«Он по-любому привязан за лапы, ни одно животное так спокойно сидеть не будет», - предположил один из ростовчан.

Другие же горожане подумали, что водитель и вовсе не в курсе, что у него на крыше катается необычный пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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