Праздник к нам приходит: в Ростове-на-Дону открыли главную елку

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-28T08:52:56+03:00

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В донской столице накануне, 27 декабря, прошло торжественное открытие новогодней красавицы. Елку установили, по традиции, на площади перед парком им. Горького. Ей дали название «2020 южных огней».

Около 1,5 тысяч ростовчан стали зрителями и участниками театрализованного гуляния. Старт праздничным мероприятиям дали Дед Мороз и Снегурочка.

Дед Мороз и Снегурчка поздравили ростовчан с наступающим праздником. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Глава Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко напомнил о доброй традиции открывать городскую елку в преддверии самого волшебного и долгожданного праздника. А также поздравил ростовчан с наступающим Новым 2020 годом.

- Уходящий год был особенным для донской столицы. Наш город отметил свое 270-летие. Нам удалось претворить в жизнь многие важные идеи и проекты. Мы заложили фундамент реализации национальных проектов, благодаря которым жизнь ростовчан качественно улучшится, - сказал Алексей Логвиненко. - Темпы и масштабы реализуемых проектов будут только увеличиваться. Желаю каждому, чтобы все намеченное получилось. А задуманное - сбылось. Пусть будут наполнены уютом ваши дома. Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в новогоднюю ночь, но и весь предстоящий год. Счастья вам, дорогие ростовчане! С наступающим Новым Годом!

Дед Мороз передал главе Администрации города светодиодный шар, после чего градоначальник «зажег» городскую елку.

С танцевальными и вокальными номерами для ростовчан выступили лучшие творческие коллективы города.

ИСТОЧНИК KP.RU