В Ростове-на-Дону мошенник обманул пенсионерку, назвав ее сына убийцей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-29T13:32:20+03:00

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В донской столице мужчина позвонил 87-летней пенсионерке и сообщил, что ее сын убил человека и для «решения вопроса» ей необходимо передать 450 тысяч рублей.

В назначенное время подъехал водитель и забрал указанную сумму. Только потом женщина поняла, что с сыном все в порядке и он находится дома.

После этого пенсионерка написала заявление в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полиция предупреждает!

Видов мошенничества немного, но их вариаций достаточное количество, причем все они выгодны для мошенников. Даже при небольших финансовых потерях конкретного человека (15-150 рублей) срабатывает эффект масштаба, когда жертвами становятся тысячи людей. Один из самых распространенных видов мошенничества – телефонное. По телефону злоумышленники говорят, что родственник или другой близкий человек попал в беду:

- он попал в серьезное ДТП;

- совершил преступление и находится в правоохранительных органах;

- попал в больницу и ему прямо сейчас требуется дорогостоящая операция.

После того, как жертва ошарашена плохой новостью, мошенники продолжают давить на нее и предлагать прямо сейчас «решить вопрос» и спасти близкого. Нередко для подтверждения своих слов трубка передается «родственнику», который плачет и просит спасти его. Большинство людей, пострадавших от таких ситуаций, потом уверяли, что это был голос их близкого человека. На самом деле мошенники используют состояние шока, в котором находится потенциальная жертва. Затем преступники называют сумму, которую необходимо передать посреднику, перевести на карту или положить на номер телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU