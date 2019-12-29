2019-12-29T13:32:20+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мошенник обманул пенсионерку, назвав ее сына убийцей

Злоумышленники выманили у женщины 450 тысяч рублей
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
После того, как преступник обманул пенсионерку, возбудили уголовное делоПосле того, как преступник обманул пенсионерку, возбудили уголовное делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В донской столице мужчина позвонил 87-летней пенсионерке и сообщил, что ее сын убил человека и для «решения вопроса» ей необходимо передать 450 тысяч рублей.

В назначенное время подъехал водитель и забрал указанную сумму. Только потом женщина поняла, что с сыном все в порядке и он находится дома.

После этого пенсионерка написала заявление в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полиция предупреждает!

Видов мошенничества немного, но их вариаций достаточное количество, причем все они выгодны для мошенников. Даже при небольших финансовых потерях конкретного человека (15-150 рублей) срабатывает эффект масштаба, когда жертвами становятся тысячи людей. Один из самых распространенных видов мошенничества – телефонное. По телефону злоумышленники говорят, что родственник или другой близкий человек попал в беду:

- он попал в серьезное ДТП;

- совершил преступление и находится в правоохранительных органах;

- попал в больницу и ему прямо сейчас требуется дорогостоящая операция.

После того, как жертва ошарашена плохой новостью, мошенники продолжают давить на нее и предлагать прямо сейчас «решить вопрос» и спасти близкого. Нередко для подтверждения своих слов трубка передается «родственнику», который плачет и просит спасти его. Большинство людей, пострадавших от таких ситуаций, потом уверяли, что это был голос их близкого человека. На самом деле мошенники используют состояние шока, в котором находится потенциальная жертва. Затем преступники называют сумму, которую необходимо передать посреднику, перевести на карту или положить на номер телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Устроил аварию и скрылся : в Ростове-на-Дону разыскивают трусливого водителя
Преступление «под градусом»: в Ростовской области из магазина украли дорогой алкоголь
Милаха-енот в центре Ростова-на-Дону привлек внимание горожан
В Ростове-на-Дону мошенник обманул пенсионерку, назвав ее сына убийцей
Скотский поступок: в Ростовской области у мужчины украли коров
В Ростове-на-Дону продавцов елок обвинили в некорректном поведении
«Люди, как так можно!»: В Ростове-на –Дону нашли школу со свастикой
На Дону преступник проник в чужой дом и обчистил его на глазах у хозяина
В Ростове-на-Дону произошли две массовые драки
В Ростовской области полицейские открыли огонь по автомобилю
В Ростове-на-Дону в канун Нового года отключат свет
В Ростовской области многодетную семью спасли от пожара
Последние выходные декабря в Ростове-на-Дону будут по-весеннему теплыми
В Ростове домушник украл бритвенные принадлежности
Полуголый Дед Мороз смутил охрану «Горизонта»
«Жесткая встреча»: в центре Ростова-на-Дону столкнулись дорогие иномарки