Аниматор в костюме панды прокатился по Ростову в багажнике авто
В Ростове сняли на видео "покатушки" аниматора-панды в центре города.
В преддверии Нового года все стали подбирать себе костюмы. Кто-то хранит его в шкафу до самой заветной ночи, а кто-то демонстрирует публично. Например, минувшим вечером горожане повстречали мишку панду, который, как ни в чем не бывало рассекал по донской столице в багажнике авто. Человека в этом костюме сняли на видео местные жители и выложили запись в одном из местных пабликов соцсети.
"У Панды отобрали кабриолет, засунули в багажник Ниссан и повезли по Садовой. Так точно не опасно перевозить животных?", "Вот это отжигают ребята. Ну хоть у кого-то хорошее настроение. А то все какие-то хмурые", - прокомментировали происходящее пользователи.
Авторы видео в едущей сзади машине попытались помахать медведю, но в ответ получили лишь пару неприличных жестов, после которых панда невозмутимо продолжил свое путешествие по городу.
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ИСТОЧНИК KP.RU