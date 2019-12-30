Ростовские автобусы дооснастят кондиционерами за 24,5 млн рублей
Полсотни автобусов ЛиАЗ-529260, закупленных властями донской столицы в 2015 году, модернизируют к следующему лету и дооснастят кондиционерами.
Как сообщает портал «Ростовский городской транспорт», на поставку и монтаж оборудования перевозчик МУП МТК «Ростовпассажиртранс» выделяет сумму в 24,5 млн рублей.
В соответствии с заявленными техническими требованиями, кондиционеры должны полностью подходить для этих моделей автобусов, а также иметь мощность не менее 24 кВт при высокой температуре на улице (выше +40 °C).
ЛиАЗы, в которые планируется установить системы кондиционирования воздуха, работают в Ростове на маршрутах №№6, 6а, 22, 28, 33, 35, 76.
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