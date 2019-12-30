Ростовчанин стал жертвой грабителя возле собственного дома

СЕГОДНЯ 18:11 2019-12-30T18:11:56+03:00

Мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что 41-летний житель Кашарского района напал на улице на прохожего, который подходил к собственному дому. Злоумышленник толкнул мужчину, выхватил у него телефон и скрылся.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже выяснилось, что он уже был судим за хранение наркотиков. Полицейские изъяли похищенное и вскоре все будет возвращено законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU