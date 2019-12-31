2019-12-31T17:03:04+03:00
Общество

Спортивный подарок: Зал фитнес-реабилитации для пенсионеров открылся в Ростове-на-Дону

Центр расположен в Пролетарском районе города
Мария ШАБАНОВА
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Пенсионеры смогут сыграть в настольный теннис. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиПенсионеры смогут сыграть в настольный теннис. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Теперь «серебряные» клиенты центра соцобслуживания населения Пролетарского района г. Ростова-на-Дону могут посещать зал фитнес-реабилитации. В ЦСО отремонтировали спортивный зал, создали условия для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий. На выделенные средства из резервного фонда правительства Ростовской области приобретено новое, современное спортивное оборудование.

В зале фитнес-реабилитации появились беговая дорожка, велотренажер, два эллиптических кардиотренажера, блочная стойка с регулируемой скамьей, теннисный стол и массажное кресло. Для занятий уже сформированы три группы по 4-5 человек. Разработан график и режим работы. Занятия проводит социальный работник совместно с инструктором по трудотерапии. Кроме того, фитнес-зал станет местом проведения содержательного досуга, общения, налаживания дружеских отношений.

- На базе «Университета третьего возраста» в учреждении успешно функционирует факультет «Азбука здоровья». Работа данного факультета ориентирована на укрепление здоровья и продление активного долголетия людей преклонного возраста, - рассказала руководитель ЦСО Елена Оганесова.

При выборе схемы тренировок для получателей социальных услуг учитывается состояние здоровья человека, наличие противопоказаний. Для пожилых людей разрабатываются индивидуальные программы занятий и комплексы лечебной физкультуры, где упражнения подобраны с учетом возрастных изменений, в этом направлении учреждение сотрудничает с медицинскими учреждениями.

- В рамках реализации регионального проекте «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Ростовской области ведется масштабная работа по улучшению качества жизни жителей Ростовской области возрастной категории «55 +». К 2024 году продолжительность жизни дончан должна увеличиться до 78,4 лет, а к 2030 году – до 80 лет, - отметила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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