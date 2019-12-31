Устроил себе подарок: в ростовском торговом центре совершили кражу

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-31T18:13:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 декабря, утром в ТЦ «РИО» с прилавка украли товар – три чехла на телефон и наушники. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

- Сегодня днём, пока друг этого парня отвлекал девушку-продавца, он украл 3 чехла и наушники. Устроил, так сказать, себе подарок на Новый год, - рассказал пользователь под ником Никита Спартак.

Подписчики паблика в шутку назвали ситуацию «кражей века».

ИСТОЧНИК KP.RU