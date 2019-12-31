Устроил себе подарок: в ростовском торговом центре совершили кражу
Пока один мужчина отвлекал продавца, другой набивал карманы чужим добром
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Сегодня, 31 декабря, утром в ТЦ «РИО» с прилавка украли товар – три чехла на телефон и наушники. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
- Сегодня днём, пока друг этого парня отвлекал девушку-продавца, он украл 3 чехла и наушники. Устроил, так сказать, себе подарок на Новый год, - рассказал пользователь под ником Никита Спартак.
Подписчики паблика в шутку назвали ситуацию «кражей века».
ИСТОЧНИК KP.RU