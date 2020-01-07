2020-01-07T12:30:05+03:00
Происшествия

В Ростовской области задержали девушку, торгующую наркотиками

22-летняя дончанка уже имеет судимость за аналогичное преступление
Мария ШАБАНОВА
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Подозреваемую доставили в отдел полицииПодозреваемую доставили в отдел полицииФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области полицейские пресекли сбыт наркотиков в крупном размере. В Белокалитвинском районе правоохранители задержали 22-летнюю местную жительницу, у которой изъяли несколько расфасованных пакетиков с неизвестным веществом.

Физико-химическое исследование показало, это были наркотики массой 1,5 грамма, что является крупным размером.

Как оказалось, злоумышленница хранила наркотик для дальнейшего сбыта через закладки.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как оказалось, девушка уже была судима за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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