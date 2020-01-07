В Ростовской области задержали девушку, торгующую наркотиками
В Ростовской области полицейские пресекли сбыт наркотиков в крупном размере. В Белокалитвинском районе правоохранители задержали 22-летнюю местную жительницу, у которой изъяли несколько расфасованных пакетиков с неизвестным веществом.
Физико-химическое исследование показало, это были наркотики массой 1,5 грамма, что является крупным размером.
Как оказалось, злоумышленница хранила наркотик для дальнейшего сбыта через закладки.
- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Как оказалось, девушка уже была судима за аналогичное преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU